MotoGP | Enea Bastianini un raggio di sole dopo l’addio ufficiale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutti i riflettori erano puntati, ovviamente, sul compagno di box Francesco Bagnaia che ha completamente cannibalizzato il weekend di Assen 2024 mettendo in riga tutti i rivali della. Una forza, quella del campione del mondo della Ducati, che ha regalato enormi sorrisi alla casa italiana. Più in ombra, ma non nascosto,che si è regalato una grandissima prestazione in Olanda terminando il Gran Premio sul gradino più basso del podio, dietro al numero uno e a Jorge Martin di Pramac Racing. Un sorriso, quindi,l’ufficialità del suo addio alla Nuvola Rossa: la Bestia, infatti, dovrà lasciare il suo sellino a Marc Marquez, nuovo acquisto di Gigi Dall’Igna, migrando in casa KTMaver rifiutato la corte di Aprilia. Ci sarà tempo, però, per pensare al futuro.