La differenziata vola oltre l’80% E il ’secco’ cala di 50 tonnellate

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Trend in crescita per la raccoltanel Comune di Mondolfo. Dal 71,94% del 2016 (primo anno dell’amministrazione Barbieri) si è passati al 78,36% del 2019, al 79,92% del 2022, fino all’82,14% del 2023. Fra i 50 comuni della provincia, secondo i dati resi noti recentemente dalla Regione, hanno fatto meglio solo Piandimeleto (87,19), Fermignano (85,79), Lunano (85,34), Mercatello sul Metauro (85,15), Sant’Angelo in Vado (82,93), Terre Roveresche (82,65) e Montecalvo in Foglia (82,61). E se si considerano i comuni con più di 10mila abitanti Mondolfo è addirittura il primo in classifica. "Un risultato significativo – sottolinea l’assessore all’ambiente Filomena Tiritiello (in foto) -, considerando anche che la media provinciale è stata del 74,07% e quella regionale del 72,31.