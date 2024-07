La bizzarra decisione della Sicilia di combattere il caporalato con un call center

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Di persone senza un braccio, abbandonate sanguinanti sul cigliostrada, come il povero Satnam Singh, non se ne ricordano. Ma hanno forse memorie anche peggiori. «Qui tanta violenza, nessuno denuncia», raccontano a occhi bassi. Sono i giovani lavoratori sfruttati nelle campagneprovincia di Trapani. Anche qui esiste il, anche qui ci sono gli schiaviterra. Dudu, se questo è realmente il suo nome, ha venti anni, e non mostra sul corpo nessun segno di fatica. Per forza, è al suo primo giorno. «Fino a qualche giorno fa lavoravo – spiega – in uno stabilimento balneare. Stavo bene. Mi è scaduto il permesso di soggiorno e non mi hanno più voluto tenere. Questo è l’unico lavoro che ho trovato». Un lavoro da clandestino, dentro le serre o tra i campi.