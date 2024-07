Fano Il Comune sfratta Guida | Deve pagare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È ormai scontro aperto tra la nuova Amministrazione comunale e la società Alma Juventus del presidente Salvatore. Il sindaco Serfilippi e l’assessore allo sport Santorelli dopo aver atteso qualche giorno per capire se il presidenteavesse l’intenzione di far fronte ai propri impegni economici, soprattutto verso i giocatori e tecnici – ha deciso di passare ai fatti e dire la società granata dallo stadio "Mancini". La nota emessa dal sindaco ieri mattina è durissima: "L’amministrazione chiede garanzie al presidente, la riconsegna delle chiavi dello stadio Mancini, un versamento cauzionale di 50 mila euro a tutela dei debiti presenti e futuri. Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore allo Sport Alberto Santorelli sentita la giunta, hanno dato mandato al dirigente allo Sport di inviare una pec al presidente granata comunicandogli la scadenza relativa alla convenzione per l’affidamento dello Stadio Mancini.