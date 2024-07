Celine si espande nel beauty con la sua nuova linea body and hair care

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024), sotto la direzione creativa di Hedi Slimane, continua a ridefinire il concetto di lusso nella bellezza,ndo la sua collezione di alta profumeria con una serie di nuovi prodotti per il corpo e i capelli. Questo autunno, la maison francese introduce un sapone liquido, una crema per le mani, un latte per il corpo e un’acqua profumata per capelli, arricchendo la sua offerta già raffinata.arriva con la suaandLa collezione, che si inserisce nella tendenza sempre più diffusa tra i consumatori di utilizzare fragranze di prestigio per un’esperienza sensoriale completa e stratificata, comprende sapone liquido, latte per il corpo e crema per le mani disponibili nelle fragranze Parade, La Peau Nue, Reptile e Cologne Céleste.