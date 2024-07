Bergamo non vuol pagare l’albergo e aggredisce i poliziotti | 39enne in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Non volevala stanza d’albergo dove aveva trascorso due notti e anzi, chiedeva con insistenza al personale di poter trascorrere ancora una notte nell’hotel in attesa di ricevere dei soldi e di saldare l’intero conto. Ma il titolare ha chiamato il 112 e all’hotel San Giorgio diè arrivata una volante della questura. Quando gli agenti sono entrati nella hall hanno trovato S.L., kosovaro di 39 anni, seduto su un divanetto. Il padrone delha spiegato quanto stava succedendo e gli animi hanno cominciato a scaldarsi. Pur di convincere lo straniero ad andarsene, l’albergatore si è detto disposto a rinunciare al credito ma, in tutta risposta, ilha aperto il portafogli ed ha consegnato 100 euro per saldare metà del conto, ricevendo in cambio una regolare ricevuta.