Belen il fidanzato ‘nascosto’ alle nozze di Cecilia | il motivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Personaggi TV. In questi giorni non si fa che parlare del matrimonio diRodriguez e Ignazio Moser. E anche se non era la protagonista, occhi puntati suche alla cerimonia ha rivestito il ruolo di testimone. La showgirl si è emozionata, ha cantato, ha ballato, insomma ha celebrato il giorno più importante per sua sorella..da sola. Sì, perché al matrimonionon era accompagnata da nessun uomo, eppure un nuovoc’è. Leggi anche:Rodriguez, frecciatina all’ex Francesco Monte durante il matrimonio Leggi anche: Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci risponde alla critiche dopo il matrimonio con Fabio Borghese Ilnascosto Sui social ancora nessuna foto a ufficializzare la nuovissima relazione trae l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano.