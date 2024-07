Aurora Ramazzotti lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha da tempo stravolto totalmente la sua vita con l’arrivo del piccolo Cesare, il primo figlio avuto da Goffredo Cerza. L’influencer ha così voluta raccontare tutti i cambiamenti e gli insegnamenti che ha maturato in questo periodo. Senza però non scatenare qualche polemica o. La vita diè radicalmente cambiata. Eppure, pare che le persone intorno a lei si siano adattate a questi nuovi ritmi, nella vita genitoriale. Ma non tutti hanno deciso di restare al suo fianco. È il caso di, che pare essere di nuovo scomparso dai radar. Ed ecco lache le hato la figlia di Michelle Hunziker., foto Ansa – VelvetGossipDopo tanti anni al fianco di Goffredo Cerza,ha deciso che fosse il momento giusto per allargare la famiglia.