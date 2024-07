Aston Martin DBX707 AMR24 Edition il nuovo bolide è un omaggio al team di Formula 1 – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Artigianato tecnologico, lusso in salsa da competizione, fusione di eleganza e sportività massima: ecco cos’è l’, il Suv extralusso più potente al mondo scelto per celebrare ildi1 del brand inglese di Gaydon. Fernando Alonso e Lance Stroll, difficilmente vinceranno il mondiale già quasi prenotato da Verstappen e dalla sua Red Bull, ma come insegna la Ferrari che non vince in F.1 da tanto troppo tempo, i tifosi e gli appassionati dipotranno consolarsi con un oggetto capace di regalare sensazioni simili a quelle dei bolidi in pista. Con il V8 biturbo da 4 litri che eroga 707 cv e e una coppia di 900 Nm abbinato ad un cambio automatico “wet clutch” a 9 rapporti insieme a un sofisticato sistema di trazione integrale in grado di inviare, su richiesta, fino al 100% della coppia all’asse posteriore, lascattare da 0 a 96 km/h in 3,1 secondi per raggiungere una velocità massima di oltre 310 km/h.