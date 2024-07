A segno il colpo al bancomat La tecnica della marmotta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una violentissima esplosione nel cuorenotte e poi l’azione, durata appena qualche minuto, per impadronirsi del denaro e dileguarsi nella notte. Torna a colpire la “banda dei“ in Lomellina. Questa volta nel loro mirino è finito lo sportello elettronico del Banco Desio che si trova nella centralissima piazza Silvabella a Mortara. I malviventi non hanno avuto alcun problema a scegliere di agire in un puntocittà così esposto e di farlo ad un orario, le 2.30 del mattino, abbastanza inusuale per questo genere di furti per i quali si preferisce il cuorenotte. Per far saltare ilsi sono serviti di quel sistema che, in gergo, viene definito "", vale a dire una carica esplosiva collocata in una sorta di cono metallico posto all’interno dello sportello elettronico con nella parte posteriore l’innesco.