Traffico Roma del 02-07-2024 ore 13 | 30

(Di martedì 2 luglio 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto non molto ilsegnalato lungo le strade della capitale unica segnalazioni di rilievo arriva dalla via Cassia conin coda a partire da via dei Due Ponti fino al Grande Raccordo Anulare a causa di un incidente si transita senso unico alternato all’altezza di via collegiove via Ardeatina la polizia locale segna la strada chiusa tra via Appia Antica Largo Martiri delle Fosse Ardeatine a causa di un problema il manto stradale e sulla tangenziale ricordiamo che è chiusa in direzione del Foro Italico l’uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l’ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni oggi dalle 12:30 fino alle 19 manifestazione in piazza Bocca della Verità con possibili difficoltà per ilin tutta l’area circostante e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito