The Witcher 3 | Wild Hunt un finale eliminato riportato alla luce da uno YouTuber

(Di martedì 2 luglio 2024) A distanza di nove anni dall’uscita di The3:, un fan haunscartato da CD Projekt Red grazie a un nuovo toolkit pubblicato dallo stesso studio di sviluppo. Tramite RedKit, ovvero gli strumenti necessari per la creazione delle mod, loGlassfish777 è riuscito a ripristinare una delle cutscene finali eliminata dversionedel gioco. Ilin questione vede come protagonisti Yennefer di Vengerberg, Geralt di Rivia e Triss Merigold e i membri della Loggia delle Maghe. Nel filmato Yennefer, una volta scoperta la posizione di Ciri, tradisce la Loggia scegliendo di barattare la vita delle maghe per un accordo con l’imperatore di Nilfgaard. Tuttavia, CD Projekt Red non ha spiegato il motivo per il quale ilè stato scartato, nonostante questo tipo di cambiamenti non sia poi così tanto inusuale nei videogame durante lo sviluppo.