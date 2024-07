Secondo una nuova ricerca queste sono le trappole per turisti peggiori al mondo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Ogni anno tantissimi viaggiatori si accalcano presso monumenti iconici in cerca di avventura, immersione culturale o semplicemente della foto perfetta. Ma l’aspetto reale di una destinazione, a volte, può non essere all’altezza delle aspettative. Quindi, qualila attrazioni da evitare assolutamente,i viaggiatori? La piattaforma di corsi di lingua online Preply ha stilato la classifica delleperpiù stressanti in Italia e in tutto il. Laha analizzato le recensioni delle meteche più popolari, contando quantele recensioni che utilizzano parole negative come “sopravvalutato”, “trappola per” e “deludente”. Le 10perpiù stressanti nellassifica Attrazione Città Paese Recensioni che menzionano “sopravvalutato”, “deludente” e “trappola per” 1 Times Square New York Stati Uniti 1.