Sanità a Bologna manca personale sanitario | Infermieri in arrivo dall’India

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Nonno solo i medici che gli ospedali pubblici e le cliniche private si contendono: la grave carenza riguarda anche, tecnici di diagnostica e tutto ilche si occupa di riabilitazione. L’allarme è stato lanciato sia da Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli e coordinatore tecnico commissione Salute nazionale, che da Stefano Durante, direttore assistenziale del Sant’Orsola, nel corso della commissionedel Comune. Tanto che, come annuncia Campagna e conferma Durante “al Ministero è in corso una trattativa per far arrivare” entro, con ogni probabilità, la fine dell’anno. Il problema dellanza di medici edel compartoè ormai tristemente nota, “frutto di una programmazione mal tarata per il numero di medici eche laureano ogni anni – afferma Campagna –.