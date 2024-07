Rotary Firenze Brunelleschi per Cure2Children e Pane Quotidiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Non poteva che chiudersi in bellezza l’intensa annata delClub. Durante la serata per il passaggio del tradizionale collare di presidenza, Alfredo Meletti - presidente uscente - ha consegnato al presidente dell’AssociazioneLuigi Maria Pernice ed al maresciallo aiutante S.U.P.S. Roberto Valerio - Consigliere della Fondazione- il ricavato del Concerto di Beneficenza “Percanta!”. Si è trattato di un grande evento all’insegna della musica e della solidarietà, organizzato dallo scorso 13 maggio al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall), che ha riscosso un grande successo. “Nel corso di questa annata – ha spiegato Meletti – si è anche concluso il service dedicato al restauro del “Giardino degli incontri” di Sollicciano, realizzato in collaborazione con la Fondazione Michelucci.