Prima gli scricchiolii poi il boato | siamo fuggiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) "stati svegliati alle 6 dagliprovenienti dalla villa. La casa era pericolante; stavano facendo lavori di ristrutturazione ma sicuramente qualcosa è andato storto". Hanno atteso diverse ore in strada, ieri, i residenti di via De’ Fogliani e solo in serata hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. "Abbiamo dato l’allarme – ha sottolineato Duilio Brancolini (nella foto)– perchè abbiamo sentito i boati. La casa è disabitata da una decina d’anni, era di un vecchio luminare e la famiglia la stava svuotando in questi giorni e ristrutturando". "scesi direttamente in pigiama – hanno spiegato Luca Lanci e la figlia Chiara– non ciaccorti di nulla in realtà; ci hanno solo invitato ad uscire subito. Quelli che abitano vicini alla villa, però, i rumori li hanno sentiti bene.