Pogacar ritrova il giallo dopo il monte della foto storica di Coppi e Bartali che si passano la boraccia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La Grande Boucle passa per il Sestriere prima di cedere il passo alla Francia. Il Tour d’Italia finisce a duemila e oltre metri nel municipio più alto d’Italia. È questo un luogo mitico per lo sport, il solo che ha ospitato nella sua storia, oltre che il Tour e il Giro, i mondiali di Sci alpino nel 1997 e l’Olimpiade invernale di Torino del 2006. Qui nel 1952 vinse Fausto, l’annografia del Campionissimo conche in posa per l’obiettivo si scambiano la borraccia. Quarantannivinse Claudio Chiappucci in maglia a pois, mentre la gialla ce l’aveva il solito Miguel Indurain. Non è lo stesso versante del 1992, si sale da dove per esempio si è fatta al Giro d’Italia la cronometro nel 1993. Ma sempre Sestriere è. Per Chiappucci un ricordo unico, infatti in casa ha un po’ dappertutto ladi lui che esulta al traguardo.