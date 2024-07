Nuoto Sebastianelli e Benedetti Banca Pesaro | Tanti campioni Sport Village esulta Swim cup un successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Grandedella edizione numero undici del Rossinicup. La manifestazione organizzata dadiha visto in acqua 41 società partecipanti, provenienti anche da Sud Africa, Malta e Nuova Zelanda, mentre per l’Italia sono arrivati club dalla Lombardia alla Puglia. Tra i grandipresenti anche Alessandrio Ragaini, campione italiano l’anno scorso nei 200 stile libero condie ora nel team Marche, in partenza per le Olimpiadi di Parigi dove nuoterà i 200 stile con la nazionale italiana. Tra gli atleti stranieri in evidenza l’olimpionica Rebecca Neder, anch’essa prossima protagonista a Parigi. Alla fine si è imposta nella classifica a squadre la rappresentativa sudafricana della North Shorm club, seconda la Brillante Florenzia e terza la VelaAncona.