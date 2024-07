LIVE Cobolli-Hijikata 7-5 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | non si rompe l’equilibrio nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Tiene il servizio l’aussie. 40-0 Con lo slice. 30-0 Fuori di poco il dritto di. 15-0 Servizio vincente di. 4-4 Con l’attacco di dritto chiude il game! 40-30 In rete il dritto scarico dell’azzurro. 40-15 Passante da casa sua di dritto, simile a quello che gli diede il break decisivo nel 1° set! 30-15 Servizio, attacco di dritto e punto! 15-15 Passante slice nei piedi giocato da. 15-0 Scambio rocambolesco, lo porta a casa. 3-4 Altra prima, altro punto. 40-15 Kick e dritto di la. 30-15 Con la prima. 15-15 Lungo il dritto di. 15-0 Largo stavolta l’inside in di. 3-3 Servizio e dritto che lascia fermo. 40-15 Super accelerazione di dritto inside in di! 30-15 Si apre il campo con il dritto e attacca di rovescio l’aussie.