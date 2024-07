Lavoro in calo a maggio ma diminuiscono solo autonomi e precari Salgono ancora i dipendenti stabili Su gli inattivi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ala crescita degli occupati che durava da tre mesi segna una piccola battuta d’arresto: le persone con un posto didi 17mila rispetto al mese precedente (-0,1%). Ma a calare, rileva l‘Istat nei dati provvisori diffusi martedì, sono sono gli(-42mila) e i(-3mila), mentre aumentano di 29mila ipermanenti. Aumentano invece di 34mila unità gli, cioè quanti non hanno une non lo cercano. L’occupazione cala per gli uomini (-0,2%, pari a -27mila unità) ma aumenta per le donne (+0,1%, pari a +11mila unità) e si riduce per gli ultracinquantenni – principali beneficiari dell’aumento degli occupati nell’ultimo anno – mentre cresce nelle classi d’età centrali. Su base annua, la crescita per gli uomini è dell’1,2% (+167mila) e per le donne di +3% (+295mila).