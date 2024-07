Lavori forzati e trattamenti crudeli inumani e degradanti | dipendenti fanno causa a Kanye West

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024). Queste le accuse contro la YZYVSN, l’azienda di. In alcuni documenti depositati al tribunale della California, di cui TMZ è venuta in possesso, si parlerebbe addirittura didefiniti come “nuovi schiavi”. Tutti i ricorrenti dellasono stati assunti da Ye per lavorare sulla sua app di streaming YZYVSN, progettata per rivaleggiare con Tidal, Spotify e Apple Music, allo scopo di promuovere i suoi album Vultures e Vultures 2. L’azienda avrebbe infatti assunto un gruppo di sviluppatori internazionali composto da diversi membri di colore, molti dei quali minorenni, alcuni dei quali di appena 14 anni. All’interno di YZYVSN, a quanto pare, si promuoveva una cultura razzista e venivano fatte false promesse su retribuzioni e orari di lavoro.