La svolta spirituale di Lara di Un posto al Sole

(Di martedì 2 luglio 2024) Grazie all’intervento salvifico di Damiano, Csta bene ed è riuscita a sventare l’agguato. Anche se ha rifiutato di fare un controllo in ospedale, e quindi non sappiamo se in futuro scopriremo cose brutte per il bambino che porta in grembo. Del resto l’imprudenza ha sempre caratterizzato questa donna, che pur provenendo da una famiglia e quartiere mafioso, sembra ancora Alice nel paese delle meraviglie. Tanto da ignorare l’urlo di Alberto, un padre che è arrivato a un passo dal suicidio pur di non allontanarsi dal figlio. A cui ora lei, per egoismo, lo sta portando via per sempre.invece è colta da un altro lampo di conversione. E decide di seguire la suora per un periodo in ritiro. In un momento di frasi religiose e citazioni di san Paolo.