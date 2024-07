La sinistra fa paura E c' è l' effetto Bardella | ecco perché Marine Le Pen può vincere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La vittoria dell'alleanza Rally National-Les Républicains, il flop di Emmanuel Macron e il 69% di affluenza che non si vedeva da mezzo secolo, il primo turno delle elezioni legislative francesi offre molti spunti che Libero commenta insieme a Francesco Perfetti, professore di Storia contemporanea e Presidente della Giunta Storica Nazionale. «I risultati confermano in qualche modo le attese degli ultimi giorni ancheera davvero difficile immaginare un assalto più deciso di così da parte de RN alla maggioiranza assoluta. L'“”, comunque, c'è stato». Di qualeparla? «Il candidato premier di Le Pen aveva detto che avrebbe accettato l'incarico soltanto se i francesi gli avessero accordato la maggioranza assoluta. In chiave elettorale, questa mossa serve per polarizzare più possibile la situazione e spingere un afflusso di elettori gollisti verso il RN».