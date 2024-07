Jesi Club Samurai | tutti attorno al maestro Oshima rientrato in Giappone

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Serata da ricordare per salutare ilche in tre mesi ha portato i suoi insegnamenti per la crescita digli atleti. Soddisfazione della presidente Paola Paradisi, 2 luglio 2024 – Manifestazione di fine anno della associazione Judidei cinque centri di, Chiaravalle, Senigallia, Staffolo e San Marcello. Per l’occasione è stata fatta una sintesi delle attività svolte durante l’anno, menzionati i successi ottenuti dagli atleti delll’agonistica e, principalmente, è stato salutato ilYushodella Tsukuba University – uno dei più prestigiosi ateneisi – che è stato ospite del Judodiper tre mesi per sviluppare un ambizioso progetto che la società sportiva ha avviato per accrescere la preparazione dei propri atleti impegnati nella disciplina.