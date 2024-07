Friuli Venezia Giulia da vivere tutto l' anno | la ciclovia Pedemontana FVG3

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilè una regione dae scoprirel'e a 360 gradi. Oggi tratteremo un settore in forte espansione tra le passioni degli italiani e non solo: il cicloturismo. Insi può pedalare in montagna, collina, pianura: dalle Alpi al mare. Le proposte per gli amanti delle vacanze in bicicletta son tantissime e per tutti i gusti e i livelli di esperienza (a questo link alcuni degli itinerari più belli). In particolare, in questo articolo descriveremo ladelinsignita il 1 giugno 2024 dell'Oscar Italiano del Cicloturismo. Si tratta di un premio che viene assegnato ognia quelle ciclovie che rispondono a precisi parametri e requisiti che vengono valutati nella loro totalità: progettazione, costruzione, promozione, sostenibilità, collegamenti intermodali, rispondenza alle esigenze del cicloturista in termini di chilometraggio, mappatura e tracciatura gpx.