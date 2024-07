Forti temporali su città e provincia Pioggia battente e grandine Tante chiamate ai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024)con, ieri pomeriggio e durante la serata, ine comuni limitrofi. Alle 19 il cielo di Bologna è diventato plumbeo e ha sfogato, in pochi minuti, un fortunale da tropici sulla: strade allagate, chicchi digrossi come sassi e rami di alberi sferzati dal vento e finiti sulle strade. Numerose leaidel, per far fronte ai disagi generati dalla, che hanno visto impegnati inanche polizia e carabinieri, in particolare per la situazione della viabilità resa complicata dal temporale. Dal Pilastro alla zona Murri, da Massarenti al centro e fin sui Colli, dove le nuvole avevano oscurato anche la vista di San Luca, si è riversato uno scroscio accompagnato da un concerto di tuoni, che si è concluso poco prima delle 20, con le nuvole che si sono diradate sullafacendo di nuovo largo alla luce.