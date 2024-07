Final Fantasy 14 annunciati i controller Xbox a tema Dawntrail per Design Lab

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024) Square Enix ha annunciato due nuove opzioni di personalizzazione per gliWirelessnelLab, dedicate ovviamente a14, con l’obiettivo di celebrare come si deve il lancio della giornata di oggi di. Il publisher giapponese ha deciso di mettere a disposizione dei fandue nuove opzioni di personalizzazione, rivolte a tutti i giocatori della quattordicesima Fantasiae sulle console da gaming di Microsoft. Nello specifico la prima opzione di personalizzazione è volta ad omaggiare il nuovo Job Pictomancer ed è dedicata aistandard, mentre la seconda è rivolta a Viper ed è dedicata esclusivamente ai pad Elite del colosso di Redmond. Qui di seguito sono presenti i link per acquistare questicon colori personalizzati per14: Standard (Pictomancer) Elite (Viper) Aggiungiamo che queste opzioni sono caratterizzate da due colorazioni piuttosto classiche e non troppo complesse, ma nonostante ciò non potranno che far piacere a tutti i fan del celeberrimo MMORPG di Square Enix.