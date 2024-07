Fermana da saldare gli stipendi arretrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) I giorni della verità in casasi avvicinano sempre di più. Come al solito, per avere qualche certezza bisogna ridursi sempre all’ultimo. Tra poco più di una settimana, il 12 luglio, scadranno le iscrizioni per il prossimo campionato di Serie D (si apriranno tra meno di una settimana, l’8 luglio). I pagamenti degli, essenziali per iscriversi, non sono ancora partiti. La fiducia resta dalle parti di Viale Trento, e l’impressione è sempre quella che bisognerà aspettare i giorni a ridosso della scadenza per essere sicuri del futuro in quarta serie della. Quando le pratiche saranno risolte nel migliore dei modi, l’attenzione deve per forza di cose spostarsi sulla ristrutturazione del debito e sulle trattative con i nuovi acquirenti.