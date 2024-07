Ci lasciano LE PENNE Il patto Macron-Mélenchon getta nel caos i riformisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Ifrancesi vivono il momento peggiore della loro vita. Un incubo vero e proprio: archiviato ilismo in fretta e furia, si trovano in pochi giorni davanti a un dissidio epocale. Esistenziale. Il 7 luglio, al secondo turno delle legislative, voteranno i lepenisti o gli antisemiti? Gli euroscettici o gli antiatlantisti? Il bivio, di quelli con la storia, non riguarda pochi: il 20% degli elettori francesi è sospeso tra la marcia indietro e il salto nel buio. Tutto lo swing-vote decisivo è compreso in quell'ago della bilancia centrista in grado di determinare l'una o l'altra scelta. In vista del ballottaggio il Nuovo Fronte popolare che riunisce tutta la sinistra, incluse formazioni anticapitaliste e radicali, e l'area di, Ensemble, aderiscono a undi desistenza per battere la formazione di Marine Le Pen, ma le distanze tra i partiti restano.