Alex Marangon trovato sul greto del Piave il corpo senza vita del 26enne scomparso sabato notte da una festa nel Trevigiano

(Di martedì 2 luglio 2024) È stato ria Ciano del Montello, in provincia di Treviso, ildi, ildi Marcon (Venezia), che nellatrae domenica era sparito da unaa Vidor (TV). Un elicottero aveva individuato una figura lungo il, le ricerche a terra hanno confermato che si tratta del giovane. L’allarme e le ricerche – Nei pressi della basilica di Santa Bona a Vidor, nellatra il 29 e il 30 giugno, verso le 3 del mattino, alcuni amici avevano vistoallontanarsi, da solo edare indicazioni, dallacui avevano preso parte. Da quel momento, del giovane, perito meccanico e barista in un pub, si erano perse le tracce. La famiglia lo aspettava per pranzo il giorno successivo, quando è arrivata la telefonata che li avvisava della scomparsa.