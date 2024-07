Addio da Caprile disegnatore di Pisa | Testimone della città e della sua storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) "Mauro daci ha lasciato". A darne la triste notizia, è il figlio Michele. Daè stato pittore,, illustratore, delle tradizioni di. Suoi lavori sono stati più volte ospitati sulle pagine de La Nazione. Ecco il ricordo del figlio Michele: "Nel corso dei circa novanta anni del suo arco di vita ha attraversato alcuni dei momenti più tragici e importantirecente del nostro Paese. E’ statodel bombardamento del 31 agosto 1943 e quei fatti tragici son stati propulsivi del suo impegno come docente di scuola e come artista. Appassionatonostra, in tanti anni di attività artistica, ne ha attraversato ed esplorato tutti i principali ambiti culturali e letterari: il periodo medievale, le manifestazioni storiche, lo sport, la politica ed il vernacolo.