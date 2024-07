Thuram Deschamps nota le differenze | Cresciuto con l’Inter con noi timido!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)non ha brillato nemmeno nella sfida tra la Francia e il Belgio, vinta dalla Nazionale digrazie ad una fortunosa autorete di Vertonghen che vale i quarti di finale di Euro 2024, dove affronterà la vincente di Portogallo-Slovenia. Il Commissario Tecnico francese ha parlato dell’attaccante dela Sky Sport IN OMBRA – Marcusnon sta impressionando in Germania dove sta disputando Euro 2024, ma un po’ come tutta la Francia. La Nazionale di Didierè arrivata ai quarti battendo il Belgio di Romelu Lukaku al 90? e solo grazie ad un tiro di Kolo Muani deviato da Jan Vertonghen. I francesi finora non hanno ancora messo a segno un gol su azione: all’attivo una rete dagli undici metri realizzata da Kylian Mbappé e due autoreti.