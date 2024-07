Saldi estivi 2024 in Toscana al via la caccia agli sconti | dureranno 60 giorni Ecco quando iniziano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 1 luglio– Riparte laallo sconto. Sabato 6 luglio cominciano iin, che60, secondo quanto previsto dalla delibera regionale 514 del 22 aprile. L'occasione per risparmiare c'è, soprattutto se si opta per l'abbigliamento. La fregatura, però, è sempre dietro l'angolo.qualche consiglio che arriva dal presidente di Aduc, Vincenzo Donvito. La maggiore fregatura? Il finto sconto Per accertarsi che il saldo sia un vero sconto, il consiglio è quello di farsi un giro, prima del 6 luglio, nei negozi, fisici o online, dove si ha intenzione di fare acquisti e appuntarsi i prezzi dei capi che ci interessano. Quindi, dal 6 luglio, visitare gli stessi negozi e confrontare i prezzi scontati con quelli precedenti.