Rischia di cadere nel canale | anziano pontino salvato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Meta Descrizione . Parole Chiave Articolo Poliziotti di Terracina Salvano Uomo in Carrozzina dal Rischio di Annegamento Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Terracina sono intervenuti tempestivamente per soccorrere un uomo parzialmente paralizzato cheva diin une annegare. La prontezza e il coraggio degli agenti hanno evitato una possibile tragedia. La Richiesta di Aiuto Gli agenti, ricevuta la richiesta di aiuto dall’uomo in difficoltà, si sono precipitati sul posto, avviando immediatamente le ricerche a piedi lungo le stradine adiacenti al. Dopo aver percorso qualche metro, hanno avvistato una carrozzina elettrica ribaltata sul fianco e, sulla sponda del, l’uomo stremato che tentava disperatamente di rimanere aggrappato per nonin acqua.