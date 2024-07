Palingenia la nuova casa editrice per lettori esigenti ed eclettici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un progetto culturale ambizioso per portare un soffio di rinnovamento nell’editoria italiana, rinnovando con nuove strade la tradizione dei grandi editori del passato. Con un catalogo che promette di essere ricco e variegato. Questo è l’obiettivo di “” lache si prepara a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vedono nei libri non solo un mezzo di informazione, ma uno strumento di formazione continua e arricchimento personale. “” si propone di costruire un catalogo che funzioni come una biblioteca ideale per. Il primo titolo pubblicato è “Contemplazione”, una raccolta di diciotto prose di Franz Kafka, riproposte nel centenario della sua morte con unatraduzione e il testo originale a fronte.