Mossa di re Carlo Apre ai turisti il castello di Balmoral

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cento sterline per un tour di quarantacinque minuti nella dimora estiva di Windsor, neldidove nel 2022 si spense la regina d’Inghilterra, Elisabetta II. Le stanze private dei reali britannici si aprono aisu idea del sovrano in carica,. L’intento è quello di avvicinare la famiglia reale al grande pubblico, anche se l’erede al trono, il principe William, non era d’accordo. Ma poco importa, da oggi al 4 agosto 40 persone al giorno potranno varcare le porte di, rifugio scozzese dei Windsor. Finora erano visitabili soltanto i giardini e la maestosa sala da ballo. Adesso, invece, ipotranno muoversi liberamente nella residenza reale. E, con una spesa di 150 sterline, potranno anche fermarsi per un classico tè con pasticcini.