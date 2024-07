Mariconda un milione di euro per il Parco Acer

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderanno il via il primo agosto e si punta a completarlo entro Natale i lavori di messa in sicurezza deldi proprietà dell’, agenzia regionale di edilizia residenziale, a. L’amministrazione comunale ha raggiunto un’intesa con l’e questa mattina in una una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del consigliere regionale presidente della commissione bilancio Franco Picarone, dell’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo, del Deputato salernitano Piero De luca e del presidente dell’agenzia, sono stati presentati i dettagli dell’intervento del valore di undi. Si lavorerà su tre segmenti, come ha spiegato l’assessore Loffredo: da una parte saranno gli alberi pericolosi (più volte dal quartiere situato nella zona orientale di Salerno erano arrivate diverse segnalazioni) e ne verranno piantumazioni altri, una nuova vegetazione con varie piante arboree soprattutto più resistenti, poi verranno ristrutturati i muretti decadenti della zona, e sarà a sostituita e e a rifatta tutta la pavimentazione.