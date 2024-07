LIVE Sonego-Navone 6-4 7-6 6-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro passa il turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 DRITTO LUNGO LINEA VINCENTE DIil. 40-0 Prima vincente di. 30-0 Bello scambio conquistato dal. 15-0 ACE di. 5-4tiene il servizio, oraservirà per il match. 40-30 Prima vincente di. 30-30vuole chiuderla subito. 30-15 Ace di. 15-15trova il punto in rovescio con l’ausilio del nastro. 15-0 Palla corta in rete di. 5-3tiene il servizio e si assicura la possibilità di servire per il match. 40-30 Stecca il rovescio. 30-30 Altro dritto vincente di. 15-30 Dritto vincente del torinese. 0-30 Rovescio in rete di. 0-15 Doppio fallo di. 4-3tiene il servizio. 40-30 Doppio fallo di