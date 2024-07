Lagarde | sull’inflazione restare vigili la partita non è vinta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (askanews) – Alla Bce “non abbiamo completato il lavoro”“e dobbiamo. Non ci riposeremo fino a quando lanon saràe l’inflazione sarà tornata al 2%”. Lo ha affermato la presidente dell’istituzione monetaria, Christinenel suo discorso alla cena di gala che apre il forum di Sintra, l’appuntamento che ogni anno la Bce tiene in Portogallo. Il discorso non sembra offrire spunti di rilievo sulle prossime mosse di politica monetaria se non ribadire l’impostazione, adottata dopo il primo rialzo dei tassi deciso a giugno – dopo una lunga fase di stabilità che a sua volta seguiva il più aggressivo ciclo rialzista della storia della Bce -: si intende decidere volta per volta sulla base dell’evolversi dei dati, senza impegnarsi su alcun percorso predeterminato per il costod el danaro.