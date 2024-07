La Samb è quasi pronta Manca un altro attaccante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) E da oggi sarà possibile ufficializzare riconferme e nuovi acquisti. Il primo luglio è una data importante per ogni società di calcio. Figuriamoci per lai cui dirigenti sono al lavoro per allestire una formazione competitiva da mettere a disposizione di Ottavio Palladini. Da oggi, quindi, sarà possibile ufficializzare gli accordi presi con i centrocampisti Paolini e Tourè (2005), il difensore Chiatante (2004) e l’Lonardo (2005). Il tecnico rossoblù, poi, in ritiro valuterà le caratteristiche del centrocampista Yaba Thiaw che nella passata stagione ha collezionato quindici presenze ed un gol con il Termoli dal mese di dicembre. Saranno poi ratificati gli accordi raggiunti con il portiere classe 2004 Emanuele Semprini che dopo tre stagioni da titolare in D, lascia il Trastevere, con il centrale difensivo del Tau Altopascio Alessio Zini e col centrocampista ex Nardò Cosimo Guadalupi.