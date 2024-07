Google Cloud Summit Milano 2024 | l’IA al servizio dell’innovazione italiana

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cresce l’interesse per l’intelligenza artificiale in Italia: suricerche su IA raddoppiate e boom di query sui corsi di formazione in questo ambito (+230%) nelAl, che si è tenuto a, l’intelligenza artificiale generativa è stata al centro dell’evento. In un annosi è trasformata da tecnologia agli albori ad una potente forza motriceanche per l’economia. «I trend di ricerca sunel nostro Paese mostrano che nei primi mesi del, le ricerche sull’intelligenza artificiale sono raddoppiate (+100%) rispetto allo stesso periodo del 20231, con una crescita ancora più marcata (+600%) se confrontiamo gli ultimi due anni con il biennio precedente2. Questa crescente attenzione si traduce a sua volta in una forte domanda di competenze specifiche evidenziata dall’aumento del 230% di ricerche suin Italia per corsi di formazione in IA nei primi mesi del3, rispetto allo stesso periodo del 2023.