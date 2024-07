F1 Damon Hill contro Max Verstappen | Con lui è sempre così…Ha ragione Stella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un GP d’Austria di F1 con strascichi polemici quello che si è chiuso ieri. Il confronto per la vittoria tra Max(Red Bull) e Lando Norris (McLaren) ha portato al ritiro per il secondo e alla penalità del primo di 10?. Un duello rusticano nel quale l’agire di Max ha fatto molto discutere per le manovre a difesa della sua posizione all’ingresso di curva-3. Norris ha dato chiaramente dello scorretto all’olandese, che per tutta risposta ha rispedito al mittente certe allusioni, ritenendo di aver agito in maniera conforme al regolamento. Non è stato di questo avviso il Team Principal della McLaren, Andrea, che nel suo ragionamento ha fatto riferimento anche al passato di, quando lottava con Lewis Hamilton nel Mondiale 2021.