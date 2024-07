Euro2024 | Francia batte Belgio 1-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 20.08 A Dusseldorf, la1-0 ile conquista l'accesso ai quarti di finale (contro la vincente Portogallo-Slovenia). Una partita vivace, ma alla fine i francesi meritano la vittoria per quanto visto in campo. Parte meglio il, poi lasale in cattedra e sciupa occasioni importanti con Yaoundé, Saliba. Molto atteso Mbappè, ma la serata non è delle migliori. Nel finale la partita si riaccende. Si fa vedere Lukaku, poi l'autogol di Vertonghen proprio nel finale (85').