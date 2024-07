Dario Maltese saluta Simona Branchetti a Morning News ma lei lo ignora VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quest'oggi, lunedì 1° luglio, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione dicondotta da. Il giornalista, che è stato ospite durante l'ultima puntata di Mattino 5, dove ha fatto delle confessioni sul suo nuovo impegno lavorativo, si è destreggiato egregiamente alla conduzione del talk show della mattina. Il conduttore, infatti, è apparso spigliato e meno rigido di come solitamente appare quando conduce il TG5. Al termine della puntata, poi,hato il suo pubblico, tuttavia, ha voluto mandare anche un messaggio a, la quale ha condotto questo programma per ben tre edizione, mentre adesso è impegnata con Pomeriggio 5. Ebbene, le parole di, per il momento, non hanno ricevuto alcuna risposta da parte della collega, che non ha mai commentato pubblicamente la scelta di porre il giornalista alla guida di quello che era diventato il suo format.