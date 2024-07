Caterina Balivo furto in casa per migliaia di euro | rubati orologi e gioielli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) La scorsa notte, un gruppo di ignoti ha messo a segno un colpo indella nota conduttrice televisiva, situata nel quartiere Parioli. I ladri sono riusciti ad accedere all’abitazione attraverso il balcone, dopo aver bloccato una porta per agire senza essere disturbati. Il blitz, avvenuto intorno alle 2:30, ha fruttato un bottino didi, composto principalmente dadi valore. Al momento delnon si trovava in; la conduttrice è infatti in vacanza a Barcellona con i suoi figli, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Immediatamente dopo il, sul posto è intervenuta la polizia, che ha effettuato i rilievi del caso con il supporto della polizia scientifica.