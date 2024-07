Berrettini-Fucsovics oggi in tv Wimbledon 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’All England Club diventa il centro del mondo tennistico. Dainizia, il terzo Slam stagionale, e la prima giornata propone immediatamente tanti giocatori italiani. Tra cui c’è Matteo, che affronta Martonal primo turno. Un sorteggio non propriamente morbido per il tennista romano, che ha lanciato segnali di ripresa soprattutto nel torneo di Stoccarda dove è arrivato in finale. Il numero 70 al mondo vanta in carriera un quarto di finale Slam proprio sui prati inglesi, venendo sconfitto da Novak Djokovic. Il magiaro però non è praticamente sceso in campo nell’ultimo mese: l’ultimo suo impegno è il primo turno del Roland Garros, in cui perse in tre set da Stefanos Tsitsipas. Partita dunque da prendere con le molle per Matteo, che però sa di poter chiudere positivamente la pratica.