Amichevoli estive Juventus | il programma l’esordio di Thiago Motta a Norimberga

(Di lunedì 1 luglio 2024) La stagione 2024/2025 dellaè pronta a prendere il via. L’avvicinamento agli impegni ufficiali della Prima Squadra maschile prevedrà quattro testche si disputeranno fra Italia ed Europa contro il, il Brest, una selezione diNext Gen e Under 19 e, infine, l’Atletico Madrid. Lo si apprende dall’Adnkronos. Il primo test estivo per la squadra disi giocherà il 26 luglio in Germania al Max-Morlock Stadion dove i bianconeri sfideranno proprio i padroni di casa del: fischio d’inizio fissato alle ore 17:00. Amichevole, questa, che si disputerà al termine del training camp presso l’Adidas HQ di Herzogenaurach, in Germania appunto, al quale parteciperà ladal 20 al 26 luglio prossimi.