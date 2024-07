Aggredite al Napoli Pride a colpi di casco | Fate schifo dovete morire Il racconto | Sulla mia fidanzata si sono accanite in tre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) I soliti (miserevoli) insulti e poi le botte. E’ bastato qualche schizzo partito da una pistola ad acqua per far scatenare un’aggressione nei confronti di una coppia di fidanzate che stava partecipando aldi sabato scorso. Mentre il corteo stava passando da via Toledo, le due, racconta il presidente di Antinoo ArcigayAntonello Sannino, “giocavano con due pistole ad acqua schizzando alcuni passanti”. Lì due giovani, sorelle, sui 18 anni, hanno fatto partire l’aggressione. “Mi hanno versato una lattina di aranciata addosso e siscagliate contro di me – ha raccontato una delle due partecipanti alla manifestazione in un’intervista a Fanpage – Le nostre amiche siintromesse e ci hanno tirato da parte, ne siamo uscite solo con qualche graffio”.