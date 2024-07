A Pomezia e Torvaianica un nuovo servizio di raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1? luglio 2024 –saranno presto interessate dall’introduzione della nuova modalità di. Per questo TeknoService, la ditta che si è aggiudicata ilappalto, ha organizzato le giornate di distribuzione rivolte a tutte le utenze residenti nel Comune die iscritte regolarmente a ruolo TARI. La distribuzione delle nuove attrezzature, iniziata il 17 giugno, continuerà fino al 20 settembre 2024. Si comunica, tuttavia, che nelle giornate di martedì 2 luglio e martedì 9 luglio l’infopoint resterà chiuso causa formazione obbligatoria del personale addetto alla distribuzione. La consegna dei kit avverrà contemporaneamente, secondo l’iniziale del cognome dell’intestatario tari, per le utenze residenti a(presso l’infopoint allestito all’autoparco adiacente l’isola ecologica di via Cincinnato) e per le utenze residenti a(presso l’infopoint allestito all’isola ecologica di via Las Vegas).