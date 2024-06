Sfila ‘Rivoluzione Gaya’ Bandiere palestinesi e slogan contro Vannacci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Cartelli, colori e musica a tutto volume. Più un paio didella Palestina, una delle quali rivisitata con i colori del pride. Oltre un centinaio di attivisti della comunità Lgbtqia+, numero in linea con gli anni precedenti, hanno partecipato ieri a Rivolta Gaya, il pride imolese arrivato quest’anno alla sua edizione numero sette. In un tardo pomeriggio afoso, e in contemporanea con la partita della Nazionale agli Europei, il corteo è partito come ormai tradizione dal piazzale della stazione ferroviaria per dirigersi verso il centro storico attraversando viale Andrea Costa e via Appia. Gli: "Il corpo è mio e decido io; nessun governo, nessun Dio"; "Mai zitte mai sole". Nel mirino degli attivisti, quest’anno, è finito Roberto, eletto con la Lega al Parlamento europeo.